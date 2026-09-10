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Газета.ру

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В Марокко заявили, что новый стадион примет финал ЧМ-2030

В Марокко заявили, что новый стадион примет финал ЧМ-2030

Глава Королевской футбольной федерации Марокко (RMFF) Фаузи Лекжа сообщил, что решающий матч чемпионата мира по футболу 2030 года примет новый стадион имени Хасана II.

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