В Марокко заявили, что новый стадион примет финал ЧМ-2030

Глава Королевской футбольной федерации Марокко (RMFF) Фаузи Лекжа сообщил, что решающий матч чемпионата мира по футболу 2030 года примет новый стадион имени Хасана II.
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