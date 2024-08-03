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Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Байлс, Андраде, Чжан Бохэн, Долгопят, Джарман, Маккленахан, Верняев выступят на отдельных снарядах

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Спортивная гимнастика Женщины Опорный прыжок 17:20 Участницы: Валентина Георгиева (Болгария), Ан Чан Ок (КНДР), Шэллон Олсен (Канада), Симона Байлс (США), Элизабет Блэк (Канада), Ребека Андраде (Бразилия), Е Со Чжон (Южная Корея), Джейд Кэри (США).

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