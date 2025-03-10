Женева предложила свой план «мирного урегулирования»

По данным американской газеты, «предлагается создать буферную зону шириной не менее шести миль (около десяти километров – СП) для разделения двух армий и планируется направить 5000 гражданских лиц и полицейских для патрулирования буферной зоны.
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