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Женева предложила свой план «мирного урегулирования»

Женева предложила свой план «мирного урегулирования»

По данным американской газеты, «предлагается создать буферную зону шириной не менее шести миль (около десяти километров – СП) для разделения двух армий и планируется направить 5000 гражданских лиц и полицейских для патрулирования буферной зоны.

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