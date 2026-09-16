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Российские Су-27 прогнали три британских самолёта-шпиона от границ РФ

Российские Су-27 прогнали три британских самолёта-шпиона от границ РФ

Над Чёрным морем пролетели британский разведчик RC-135W Rivet Joint из ВВС Великобритании и два истребителя Eurofighter Typhoon.

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