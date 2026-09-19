📹⚡️Пассивная ПВО Anduril: Wisp и Long-Range Camera Tower Anduril опубликовала демонстрационный ролик под названием «Мы видим вас, а вы нас нет», в котором показаны возможности двух систем пассивной противовоздушной обороны, развернутых в ходе учений Northern Strike.
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