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Русское оружие

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📹⚡️Пассивная ПВО Anduril: Wisp и Long-Range Camera Tower Anduril опубликовала демонстрационный ролик под названием «Мы видим вас, а вы нас нет», в котором показаны возможности двух систем пассивной противовоздушной обороны, развернутых в ходе учений Northern Strike.

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