Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Сергей Трофимов
    оккупация России исламистами продолжается скоро придется России с этими мусульманофашистами воевать а не только с укр..."Они намного циви...
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Пришло время бить по Киевской ГЭС!

Когда  я  услышала  про  нападение   Украины  на  Курскую  область,   я подумала:  "Пришло   время  бить  по  дамбе Киевской  ГЭС!"Оказалось,    так  думаю не только  я.

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