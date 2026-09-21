Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп выступил с заявлением, что станет «концом Америки»

Трамп выступил с заявлением, что станет «концом Америки»

Глава Белого дома Дональд Трамп предупредил в понедельник, что сохранение процедуры блокирования законопроектов в Конгрессе может привести к «гибели Америки».

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