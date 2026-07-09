Одно лицо на двоих: 9 российских актёров, поразительно похожих на голливудских звёзд

Кинематограф порой стирает географические границы самым неожиданным образом. Бывает, смотришь отечественную картину и ловишь себя на мысли, что лицо исполнителя кажется до боли знакомым, будто он только что играл в американском блокбастере.
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