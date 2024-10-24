Путин прокомментировал слухи о присутствии северокорейских военных в России

МОСКВА, 24 октября, ФедералПресс. В ходе пресс-конференции после XVI саммита БРИКС президент России Владимир Путин ответил на провокационный вопрос западного журналиста о якобы имеющихся доказательствах присутствия военных из КНДР на территории РФ.
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