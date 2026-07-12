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Александр Соболев: «Стал чемпионом, теперь хочу Суперкубок. Заберу все трофеи. Лучшим бомбардиром пора стать»

Нападающий « Зенита » Александр Соболев заявил, что после завоевания чемпионства Мир РПЛ в прошлом сезоне хочет выиграть и другие трофеи.

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