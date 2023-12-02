Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис считает, что форвард московского "Спартака" Александр Соболев злоупотребляет симуляциями.
Экс-футболист Канчельскис заявил, что симуляции вредят репутации Соболева
Комментарии
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вага карлито
И не только ему! Задолбали уже футболисты которые хватаются за лицо когда их там задели валяются выпрашивая от судей санкций к противнику!)) Смотреть на подобное уже противно!))) парни прекращайте погоню за преференциями! Игрой надо доказывать свои возможности!)) Надо судьям почаще показывать за подобное карточки желтые что бы погасить эту нелепость!))Как болельщик могу сказать противно смотреть на таких ребят !)) Бабское это!
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