Депутат Останина: введение наказаний за ложные доносы на семью ударит по детям

В России нельзя вводить наказания за ложные доносы на семью, так как в конечном счете это отразится на детях и причинит им вред, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
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