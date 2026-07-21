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Расслабляться не стоит! Эксперты назвали главные опасности летнего сезона в Челябинской области

Расслабляться не стоит! Эксперты назвали главные опасности летнего сезона в Челябинской области

Лето ассоциируется не только с отдыхом и поездками на дачу, но и с резким ростом числа травм.Электросамокаты, выпадения из окон, купание в карьерах, отравления — вот лишь некоторые угрозы, которые ежедневно увеличивают эту печальную статистику.

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