Расслабляться не стоит! Эксперты назвали главные опасности летнего сезона в Челябинской области

Лето ассоциируется не только с отдыхом и поездками на дачу, но и с резким ростом числа травм.Электросамокаты, выпадения из окон, купание в карьерах, отравления — вот лишь некоторые угрозы, которые ежедневно увеличивают эту печальную статистику.