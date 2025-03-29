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Царьград

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Нарколог Шнуров: лечение алкоголизма обойдется Ефремову в 300 тысяч рублей

Нарколог Шнуров: лечение алкоголизма обойдется Ефремову в 300 тысяч рублей

Актер более 30 лет страдает от алкогольной зависимости.Актер Михаил Ефремов после выхода из колонии по УДО должен пройти лечение от алкоголизма и реабилитацию.

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