Какие мистические вещи происходили с Высоцким

Казалось бы, что нового можно сегодня сказать о Владимире Высоцком? С начала перестройки о нем сняты, наверное, уже сотни фильмов, написаны книги и статьи, взяты многочисленные интервью у тех, кто знал его при жизни… И все же находится что-то, противоречащее «официальной» версии его биографии или оставшееся «за кадром».