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Несекретные материалы

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AFP: Франция провела испытания баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда

AFP: Франция провела испытания баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда

Париж осуществил тестовый запуск стратегической ракеты M51 третьего поколения с борта атомной субмарины.

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