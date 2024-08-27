🔥 Больше 200 волонтёров присоединились к тушению пожара под Феодосией С помощью ранцевых огнетушителей добровольцы тушат лесную подложку, под которой может тлеть хвоя.
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🔥 Больше 200 волонтёров присоединились к тушению пожара под Феодосией С помощью ранцевых огнетушителей добровольцы тушат лесную подложку, под которой может тлеть хвоя.