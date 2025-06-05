В Крыму пройдет конкурс «Знатоки финансового рынка»

Глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с председателем комитета Годумы по финансовому рынку, членом фракции политической партии «Справедливая Россия – За правду» Анатолием Аксаковым обсудил детали проведения в Республике Крым конкурса «Знатоки финансового рынка».
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