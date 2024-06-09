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Беспилотник впервые доставил груз на Эверест. Силами китайской компании DJI

Беспилотник впервые доставил груз на Эверест. Силами китайской компании DJI

Инженеры DJI провели испытания первого в истории компании грузового дрона FlyCart 30 в условиях настоящего высокогорьяСогласно официальным характеристикам, FlyCart 30 способен перевозить грузы массой до 40 кг на расстояние 8 км и до 30 кг — на 16 км.

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