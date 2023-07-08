Возмутительная ситуация на Грушинском фестивале, где конкурсная комиссия ввела запрет на любые патриотические песни, и в особенности, посвященные СВО В числе тех, кому было отказано в выступлении, оказались и участники спецоперации, и даже депутаты губдумы.
Вот для этого и необходимо возродить СМЕРШ
Комментарии
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SECSTIY KWINT
С либерастами уже давно надо было покончить ,но надо понимать что у нас ещё и либерально буржуазный строй в России, и власть такая же.Так что кончать придётся со всеми и сразу.
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