Начало: https://druzzya.mirtesen.ru/blog/43329995039/15-18-YA-Bog?ut. Славянская энергетическая система Славянская энергетическая система содержит 37 основных чакр, 9 из которых являются главенствующими и разделены на три структуры, а 28 – определяющие.
19-22 Я – Бог
Комментарии
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Сергей Долгополов
Как только дошел до фразы что веганы живут больше,дальше стало понятно что все полная лажа,мешанина всякой метафизической куйни из разных источников не проверенных
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23 час.
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