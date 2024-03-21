Овечкин вышел на тринадцатое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Александр Овечкин сравнялся с Джо Торнтоном по количеству набранных очков в НХЛ. В ночь на 21 марта в Вашингтоне прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».