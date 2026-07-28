Страна и люди
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Страна и люди

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Ивановские десантники уничтожили дроном украинскую гаубицу Д-30

Ивановские десантники уничтожили дроном украинскую гаубицу Д-30

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30. Это сделали военнослуюащие подразделения войск беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр».

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