Лето вернется: опубликован прогноз погоды на сентябрь-2024 в Новосибирске

На портале Западно-Сибирского УГМС появился прогноз погоды на сентябрь, из которого следует, что максимально понижение в сентябре в Новосибирске составит -2 градуса ночью, днем воздух прогреется до отметки +23 градуса Цельсия.
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