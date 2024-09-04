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Троянский конь большого Юга: "Янки, гоу хоум" снова в моде. Гонения начались уже в Турции

Троянский конь большого Юга: "Янки, гоу хоум" снова в моде. Гонения начались уже в Турции

Коллаж Царьграда859 прочтений Сегодня Похоже, "гегемон" сдувается. В турецком Измире члены Турецкого союза молодёжи (TGB) поймали двух американских солдат, сошедших с десантного корабля USS Wasp, побили и натянули одному мешок на голову.

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