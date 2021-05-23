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«Ни одна Аня не пострадала». Усачева сымитировала «избиение» Щербаковой в новом видео для Тик Тока

«Ни одна Аня не пострадала». Усачева сымитировала «избиение» Щербаковой в новом видео для Тик Тока

Российская фигуристка Дарья Усачева записала новое видео для Тик Тока при участии Анны Щербаковой.Усачева, которой в субботу исполнилось 15 лет, показала, как «избивает» чемпионку мира: в ролике она сымитировала две пощечины Щербаковой и удар ногой.

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