В Румынии у границы с Украиной обнаружены обломки беспилотника

Радіолокаційна система Румунії 2 серпня виявила повітряну ціль поруч з річною межею з Україною, під час якої були знайдені уламки безпілотного літального апарата на сільськогосподарській ділянці біля населеного пункту Периправа, приблизно в одному кілометрі від кордону.
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