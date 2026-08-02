В Румынии у границы с Украиной обнаружены обломки беспилотника

Радіолокаційна система Румунії 2 серпня виявила повітряну ціль поруч з річною межею з Україною, під час якої були знайдені уламки безпілотного літального апарата на сільськогосподарській ділянці біля населеного пункту Периправа, приблизно в одному кілометрі від кордону.