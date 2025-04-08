Постпред РФ рассказал о консультациях «тройки» по иранской ядерной сделке

Трехсторонние консультации России, Китая и Ирана по иранской ядерной программе продолжатся на регулярной основе, сообщил «Известиям» постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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