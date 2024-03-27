НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

6 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    Надеюсь у вас есть право судить кого либо?Критик Руденко: «...
  • Владимир Акулов
    ОТПОР  ВРАГУ  ... В Израиле было много терактов на улицах...И почти всегда у кого-то из прохожих было ...Михаил Пиотровски...
  • Людмила
    открой лучше магазины "шаговой доступности "!😡Александр Беглов ...

Беспилотные технологии для решения экологических задач обсудили на конференции в Петербурге

Беспилотные технологии для решения экологических задач обсудили на конференции в Петербурге

Такие разработки уже активно используются для выявления незаконных свалок, мониторинга полигонов и водных объектов, тушения пожаров В Санкт-Петербурге состоялась конференция «Беспилотные технологии для охраны окружающей среды и экологической безопасности», организованная «Технопарком Санкт-Петербурга» в рамках форума «Экология большого города».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх