Беспилотные технологии для решения экологических задач обсудили на конференции в Петербурге

Такие разработки уже активно используются для выявления незаконных свалок, мониторинга полигонов и водных объектов, тушения пожаров В Санкт-Петербурге состоялась конференция «Беспилотные технологии для охраны окружающей среды и экологической безопасности», организованная «Технопарком Санкт-Петербурга» в рамках форума «Экология большого города».