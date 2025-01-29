Сергей Аксёнов: В каждом городе и районе ежедневного внимания администрации и системной работы ответственных служб требуют вопросы благоустройства, содержания в надлежащем порядке территории населенны

В каждом городе и районе ежедневного внимания администрации и системной работы ответственных служб требуют вопросы благоустройства, содержания в надлежащем порядке территории населенных пунктов, обеспечения комфорта для жителей и гостей.
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