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Сергей Аксёнов: В каждом городе и районе ежедневного внимания администрации и системной работы ответственных служб требуют вопросы благоустройства, содержания в надлежащем порядке территории населенны

Сергей Аксёнов: В каждом городе и районе ежедневного внимания администрации и системной работы ответственных служб требуют вопросы благоустройства, содержания в надлежащем порядке территории населенны

В каждом городе и районе ежедневного внимания администрации и системной работы ответственных служб требуют вопросы благоустройства, содержания в надлежащем порядке территории населенных пунктов, обеспечения комфорта для жителей и гостей.

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