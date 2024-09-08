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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Digital Foundry проанализировали техническое состояние Space Marine 2 на ПК и консолях Digi...

Digital Foundry проанализировали техническое состояние Space Marine 2 на ПК и консолях Digi...

Digital Foundry проанализировали техническое состояние Space Marine 2 на ПК и консоляхDigital Foundry опубликовала видео-сравнение Warhammer 40,000: Space Marine 2 на ПК, PS5 и Xbox Series, в котором показаны важные различия на консолях путем активации режима производительности.

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