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Рубио: США финансируют тупиковый конфликт на Украине

Рубио: США финансируют тупиковый конфликт на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон оплачивает тупиковый конфликт на Украине. Он подчеркнул, что завершение конфликта потребует времени, но цель президента Дональда Трампа — положить ему конец.

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