Рубио: США финансируют тупиковый конфликт на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон оплачивает тупиковый конфликт на Украине. Он подчеркнул, что завершение конфликта потребует времени, но цель президента Дональда Трампа — положить ему конец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии