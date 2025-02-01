Кроссоверы SWM подешевели почти на миллион рублей: 7-местные автомобили стоят как Lada Vesta!

Марка SWM, чьи модели сегодня для российского рынка собираются на мощностях калининградского завода «Автотор», переписала официальные прайс-листы на три своих модели — это кроссоверы SWM G01, G01F и 05 Pro.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии