Умар Мархиев, отец новичка кипрского «Ариса» Адама Мархиева, в интервью корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу рассказал, как отреагировал на гол сына в ворота «Аякса» в недавнем матче Лиги Европы за рижский РФШ (1:0).