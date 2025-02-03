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«Возникли сомнения: а потянет ли уровень?» Отец Мархиева, забившего «Аяксу» — о дебюте сына в Лиге Европы

«Возникли сомнения: а потянет ли уровень?» Отец Мархиева, забившего «Аяксу» — о дебюте сына в Лиге Европы

Умар Мархиев, отец новичка кипрского «Ариса» Адама Мархиева, в интервью корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу рассказал, как отреагировал на гол сына в ворота «Аякса» в недавнем матче Лиги Европы за рижский РФШ (1:0).

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