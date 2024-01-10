Яйца и килька. Стоит соединить два простейших ингредиента, и у нас есть шикарный салат

Обычно мы рассматриваем кильку в томатном соусе как обыденную и доступную закуску. Тем не менее, если добавить ее к отварным яйцам и овощам, рыба преобразуется в изысканный салат, который, к тому же, легок в приготовлении.
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