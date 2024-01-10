Steak Lovers
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Steak Lovers

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Яйца и килька. Стоит соединить два простейших ингредиента, и у нас есть шикарный салат

Яйца и килька. Стоит соединить два простейших ингредиента, и у нас есть шикарный салат

Обычно мы рассматриваем кильку в томатном соусе как обыденную и доступную закуску. Тем не менее, если добавить ее к отварным яйцам и овощам, рыба преобразуется в изысканный салат, который, к тому же, легок в приготовлении.

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Комментарии
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Виктор
добавить еще картошки, огурцов,свеклы и все будет в самый раз!
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