Экс-замминистра Тука: ВСУ попали в тяжелую ситуацию из-за дронов ВС России

Ситуация на поле боя остается тяжелой для ВСУ. Теперь они лишились своего главного и, по сути, единственного преимущества — российские беспилотники получили десятикратное численное превосходство над украинскими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии