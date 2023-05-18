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Кино: Сцены из известных кинофильмов, на которые потратили рекордное количество дублей и времени

Кино: Сцены из известных кинофильмов, на которые потратили рекордное количество дублей и времени

В кинематографе, как и в других сферах деятельности, есть те, кто делает все спустя рукава, а есть настоящие перфекционисты, которые не успокоятся, пока не сделают все идеально, даже если на съемки крохотной сцены понадобится несколько дней.

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