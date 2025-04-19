Памятник военкору «Известий» Еремину установили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве установили памятник корреспонденту «Известий» Семену Еремину, который трагически погиб 19 апреля 2024 года в зоне спецоперации, выполняя свои профессиональные обязанности.
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