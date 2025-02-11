«Они могут стать Россией»: Трамп высказал позицию по украинскому конфликту

Дональд Трамп заявил о серьезном прогрессе в урегулировании украинского кризиса. В интервью Fox News президент США рассказал, что его команда наладила контакты и с Россией, и с Украиной, и уже есть результаты.
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