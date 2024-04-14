"Медленная смерть": Обетованная рассыпается на аминокислоты

СК

Степан Капуста

Разговор Сталина и Кагановича о евреях Лазарь Каганович как-то сказал маршалу Рокоссовскому что Сталин спокойно объясняет ущербность сионизма и знает истину еврейского народа куда глубже любого раввина. Послушаем этот рассказ. - Как-то раз, после очередного разноса по поводу неверно подобранных Кагановичем кадров, Сталин, смягчившись, сказал, что он понимает нас, евреев, и очень жалеет. Взять, к примеру, наше национальное воспитание кого мы с детства вынуждены копировать? Одних подонков и негодяев. Но эти подонки являются нашими не просто героями или святыми, но еще и патриархами. Посмотрев на меня и помолчав, Иосиф Виссарионович вдруг задал вопрос, знаю ли я историю праотца Иакова? Естественно, я сказал, что мне его история известна. Тогда Иосиф Виссарионович меня снова спросил: - Как вы считаете, Лазарь Моисеевич, нормально ли это, если Иаков стал ссориться из-за первородства со своим братом еще в утробе матери? Находясь в чреве, он хотел задержать рождение своего брата и появился на свет, зацепившись за его пятку. А потом, воспользовавшись голодом, Иаков забирает у него первородство за чечевичную похлебку. Мало этого, он обманул своего умирающего отца, прикинувшись Исавом, и тем самым присвоил себе предназначенное не ему благословение. Я промолчал, а Сталин с усмешкой продолжил: - Беда в том, что это омерзительное деяние не осуждено иудаизмом, а признано великолепным. Или я ошибаюсь? И тут только до меня дошло, о чем мне пытается сказать Иосиф Виссарионович. Что наша религия в корне своем ущербна. Она не соответствует человеческой морали. - Нет, вы не ошибаетесь, - сказал я тогда, - Так оно и есть... - Может , теперь вы мне расскажете, что было дальше? - прищурил свои темные глаза Иосиф Виссарионович. - После обмана отца Иаков бежит к своему дяде, - стал припоминать я, - где он женится. - И двадцать лет обманывает тестя при дележе приплода, так? Сталин знал такие подробности, которые мне были неизвестны. А между тем, он продолжил: - Заметь, Лазарь Моисеевич, что женился Иаков на своей двоюродной сестре. Это инцест, и не по этой ли причине у евреев он до сих пор в почете? - Возможно, - пробурчал я. - А теперь давай вместе вспомним, чем закончилась борьба Иакова с духом ночи? - Сталин явно хотел закончить тему Иакова. - Кажется, Бог ему сказал, что отныне имя у Иакова будет Израиль. - Что оно означает, кажется, "победитель"? Хорош герой! Главным оружием у него является ложь. Какой из всего следует вывод? Только тот, который заложен в мифе. Если хочешь победить, используй изощренную ложь? Или я что-то не так понял? - Все так, - я тогда растерялся окончательно. - Вот подумай, уважаемый Лазарь Моисеевич, куда вас призывают такие вот святые? А ведь у вас они сплошь и лжецы, и мерзавцы. Знаете, что я думаю? Несчастный тот народ, у которого такие вот идеалы для подражания. С этими словами Иосиф Виссарионович вышел из моего кабинета. Когда за ним закрылась дверь, я несколько часов сидел задумавшись. Сталин своими словами задел во мне самое сокровенное, то, о чем мы, евреи, как правило, не задумываемся. И я понял, что Сталин прав - народ мой жестоко обманут, обманут еще с утробы матери, и какие-то злые силы его используют. Какие? - вертелось у меня в голове. Было ясно, что Сталину они были известны. Но как его спросить об этом? Не знаю, насколько правдива эта история. Верю, что правдива. Умнейший человек был Иосиф Виссарионович.