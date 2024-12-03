Вратарь ЦСКА Просветов, Гусев и Шипачев попали в символическую пятерку КХЛ по итогам ноября

Представлена символическая команда Континентальной хоккейной лиги по итогам ноября.Представлена символическая команда Континентальной хоккейной лиги по итогам ноября.
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