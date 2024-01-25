Сидякин поблагодарил волонтеров МГЕР за помощь жителям новых регионов

Более 250 студентов из новых регионов обсудили с волонтерами "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) проекты патриотического и культурного воспитания, а также вопросы противодействия информационной войне в рамках встречи в военно-историческом музее Великой Отечественной войны "Самбекские высоты", сообщает пресс-служба партии.