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Сидякин поблагодарил волонтеров МГЕР за помощь жителям новых регионов

Сидякин поблагодарил волонтеров МГЕР за помощь жителям новых регионов

Более 250 студентов из новых регионов обсудили с волонтерами "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) проекты патриотического и культурного воспитания, а также вопросы противодействия информационной войне в рамках встречи в военно-историческом музее Великой Отечественной войны "Самбекские высоты", сообщает пресс-служба партии.

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