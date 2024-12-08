Эксперты развеяли миф о кальяне как безопасной альтернативе сигаретам

Специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе опубликовали результаты исследования, которые ставят под сомнение распространенное мнение о том, что курение кальяна является более безопасным вариантом по сравнению с курением сигарет.
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