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Эксперты развеяли миф о кальяне как безопасной альтернативе сигаретам

Эксперты развеяли миф о кальяне как безопасной альтернативе сигаретам

Специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе опубликовали результаты исследования, которые ставят под сомнение распространенное мнение о том, что курение кальяна является более безопасным вариантом по сравнению с курением сигарет.

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