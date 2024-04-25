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Жителям России напомнили о праздниках, которые отмечаются 25 апреля

Жителям России напомнили о праздниках, которые отмечаются 25 апреля

Четверг в нашей стране и в мире отмечен несколькими знаменательными датами.В четверг, 25 апреля, в России и в мире отмечается несколько значимых событий, в их числе - международные, церковные, семейный и народный праздники.

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