Жителям России напомнили о праздниках, которые отмечаются 25 апреля

Четверг в нашей стране и в мире отмечен несколькими знаменательными датами.В четверг, 25 апреля, в России и в мире отмечается несколько значимых событий, в их числе - международные, церковные, семейный и народный праздники.
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