Стало известно об отказе Финляндии закупать российский трубопроводный газ

Российский газ перестал поступать по трубопроводу в Финляндию с мая прошлого года, пишет Yle. По информации издания, компании Gasum и «Газпром экспорт» не пришли к соглашению о новых условиях, поэтому власти Финляндии расторгают старый контракт.
Российский газ перестал поступать по трубопроводу в Финляндию с мая прошлого года, пишет Yle. По информации издания, компании Gasum и «Газпром экспорт» не пришли к соглашению о новых условиях, поэтому власти Финляндии расторгают старый контракт.
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