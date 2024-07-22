В забайкальском Минстрое пообещали отремонтировать разбитую дорогу по гарантии

Дорогу Ивановка — Акша отремонтируют по гарантии, об этом ZAB.RU сообщили в пресс-службе Минстроя.«Все выявленные дефекты на отремонтированном участке автодороги Ивановка — Александровский Завод — Борзя и Бырка — Акша будут устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств до конца года.