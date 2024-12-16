Снег лег почти по всей России

В настоящее время снег покрывает почти всю территорию России. Но в ближайшие дни из-за потепления в ряде регионов, площадь, захваченная сугробами, может незначительно уменьшиться, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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