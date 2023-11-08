В 1 армии противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) прошла тренировка с подразделениями антитеррора

В ходе мероприятия на практике были отработаны различные антитеррористические сценарии, проверены дежурные подразделение и подразделение антитеррора, их укомплектованность, экипировка, оснащение и обеспечение.
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