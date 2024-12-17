Кадры с места гибели генерала Кириллова (ФОТО, ВИДЕО)

Среди белого дня убивают наших генералов прямо в Москве, куда уж дальше ? А что наши спецслужбы не смеют что ли бандерам урон нанести, или не могут? Похоже бандерщина даже не особо боится коли людей такого ранга устраняет.

Вик Норд

А ничего теперь не сделать...,НИЧЕГО(только пожинать плоды),это отзвуки политики государства по поддержке переселения поганых хохлов в Россию,с 14-го года,сколько их приехало(?),4-ре,5-ть миллионов(??),даже если среди них было 0,1% агентов СБУ(в чём сильно сомневаюсь,думаю больше),это сорок-пятьдесят ТЫСЯЧ диверсантов,убийц,и террористов!!! А ведь есть ещё ПРОСТО упоротые хохломены,что ДОБРОВОЛЬНО связываются с СБУ,и предлагают свои услуги,что недавний случай в Крыму,прекрасно иллюстрирует.