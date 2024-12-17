Первые кадры с места гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игоря Кириллова.
Кадры с места гибели генерала Кириллова (ФОТО, ВИДЕО)
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Среди белого дня убивают наших генералов прямо в Москве, куда уж дальше ? А что наши спецслужбы не смеют что ли бандерам урон нанести, или не могут? Похоже бандерщина даже не особо боится коли людей такого ранга устраняет.
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17 час.
ВУ
Варлам Устрялов
кто не даёт воссоздать СМЕРШ? начальник! АУ!
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13 час.
Вик Норд
А ничего теперь не сделать...,НИЧЕГО(только пожинать плоды),это отзвуки политики государства по поддержке переселения поганых хохлов в Россию,с 14-го года,сколько их приехало(?),4-ре,5-ть миллионов(??),даже если среди них было 0,1% агентов СБУ(в чём сильно сомневаюсь,думаю больше),это сорок-пятьдесят ТЫСЯЧ диверсантов,убийц,и террористов!!! А ведь есть ещё ПРОСТО упоротые хохломены,что ДОБРОВОЛЬНО связываются с СБУ,и предлагают свои услуги,что недавний случай в Крыму,прекрасно иллюстрирует.
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11 час.
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