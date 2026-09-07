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FT: Уиткофф и Кушнер привезли в Москву и Киев новые версии мирного договора

Переговорщики от США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли для визита в Москву и Киев обновленные версии документов, которые учитывают новые обстоятельства, сложившиеся после заморозки переговоров в феврале.

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