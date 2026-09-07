FT: Уиткофф и Кушнер привезли в Москву и Киев новые версии мирного договора

Переговорщики от США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли для визита в Москву и Киев обновленные версии документов, которые учитывают новые обстоятельства, сложившиеся после заморозки переговоров в феврале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым